У квітні на ЧАЕС почнуть монтувати нове укриття

На Чорнобильській атомній станції завершили підготовку будівельного майданчика. Цієї весни мають почати спорудження нового укриття для четвертого енергоблоку ЧАЕС. Натомість експерти наголошують, що нове укриття не вирішить усіх проблем зруйнованого реактора, і зрештою – не зробить його повністю екологічно безпечним.

У найближчі тижні до Чорнобильської зони відчуження, на майданчик біля четвертого енергоблоку ЧАЕС почнуть завозити і там збирати конструкції майбутнього укриття. Новий безпечний конфайнмент має вже 2015 року ізолювати зруйнований реактор від довкілля, і стати місцем захоронення радіоактивних відходів реактора, заявив керівник Адміністрації Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша. За його словами, для початку робіт у зоні все готове.

«Виконані підготовчі роботи, створена інфраструктура, збудований майданчик, на якому конфайнмент буде зібраний, а потім насунутий на енергоблок. У квітні завезуть конструкції для спорудження конфайнменту. Тимчасові фундаменти для його насування споруджуються зараз», – розповів посадовець.

Володимир Холоша не виключає певних ризиків під час будівництва, оскільки таке нове укриття для зруйнованого реактора – унікальна споруда. Однак, за його словами, автори та виконавці проекту здатні подолати ризики.

Новий конфайнмент над цієї радіоактивною речовиною та руїнами енергоблоку проблему не вирішить, вважає координатор енергетичної програми центру Артур Денисенко.

«Необхідність нового конфайнменту – очевидна, оскільки обстеження об’єкту укриття, який існує 25 років, показало, що той може обвалитися, викинувши радіоактивний пил. Чи вирішить нове укриття проблему 4 енергоблоку? На нашу думку – ні, – стверджує еколог. – Оскільки у зруйнованому реакторі залишилося розплавлене паливо, технології його ефективної утилізації у такому стані наразі не розроблені».

Новий конфайнмент над четвертим енергоблоком ЧАЕС коштуватиме, за проектом, 740 мільйонів євро. Розпорядник цих коштів, Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомив українському урядові, що країни-донори разом готові надати усю цю суму частинами, відповідно до графіку будівництва.

Радіо Свобода