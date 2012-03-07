Береги річки Уж вкрилися білою піною й мертвою рибою

Прокуратура Житомирської області залучила фахівців до перевірки факту мору риби в річці Уж, що протікає через районний центр Коростень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

«Як стало відомо, в річці Уж, яка протікає поблизу м. Коростень, виявлено неживу рибу. З метою встановлення причини загибелі риби в річці Уж прокуратурою Житомирської області дано доручення відповідним контролюючим органам провести перевірку», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, Державна екологічна інспекція в Житомирській області вивчить стан води в річці, будуть відібрані всі необхідні зразки для проведення лабораторних досліджень і встановлення причини мору риби. Фахівці Головного державного управління охорони, використання й відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Житомирській області повинні встановити масштаби втрат і підрахувати завдані збитки. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення.

При цьому про небезпеку для населення міста та довколишніх сіл, що п`ють воду з річки Уж, нічого не повідомляється.

За інформацією ТСН, у Житомирській області, біля Коростеня, в річці Уж кілька днів тому стався масовий мор риби. Береги водоймища покрилися білою піною й мертвою рибою. Рибалки скаржаться, що свіжоспійману рибу їсти неможливо, оскільки вона пахне "хімією".

«Тут на квадратний метр до ста голів загиблої риби. Якась екологічна катастрофа відбулася», - прокоментував ситуацію провідний фахівець відділу іхтіології Головного державного управління рибоохорони Сергій ПРОКОПЕНКО.

«Це неподобство не може мати виправдань. Річ у тому, що за місяць буде нерест. Зрозумійте, більшість риби, яка зараз загинула, могла дати мільярди свого потомства», - заявив голова Асоціації риболовів України Олександр ЧИСТЯКОВ.

На місці події на даний момент розгорнула роботу зібрана на вимогу прокуратури комісія. Попередній розмір збитків, за оцінками фахівців, перевищив 3 млн. грн.

Разом із тим отруєна вода з річки Уж досягла річки Прип’ять і незабаром потрапить до Дніпра.