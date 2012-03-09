Польський чиновник: Україна затримує підготовку до Євро-2012

Україна знову затримує підготовку до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це заявив керівник польського комітету з підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Войцех ФОЛЕЄВСЬКИЙ під час свого виступу в Барселоні, передає радіо «Свобода».

Він розкритикував українських партнерів за зволікання у підготовці до Євро-2012. На думку В.ФОЛЕЄВСЬКОГО, Україна знову затримує будівництво стадіонів та інших об’єктів інфраструктури, потрібних для проведення чемпіонату. Він прогнозує проблеми з розміщенням сотень тисяч уболівальників, які приїдуть до України у червні.

Як повідомлялося, Чемпіонат Європи з футболу стартує 8 червня у Варшаві матчем між збірними Польщі та Греції. Фінальний поєдинок відбудеться 1 липня в Києві.