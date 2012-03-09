Одесит спробував розібрати гранату в квартирі

20:07, 09 березня 2012
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

В Одесі в результаті необережного поводження з підривачем гранати сьогодні стався вибух у багатоквартирному будинку № 42 на вулиці Пастера, поранений один мешканець.

Про це УНІАН повідомив керівник Відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО.

«38-річний одесит отримав пошкодження кисті правої руки внаслідок спроби розібрати наявний у квартирі підривач від гранати. Після того, як спрацював вибуховий механізм, постраждалий звернувся до міськлікарні, де йому надали необхідну допомогу. Загрози для його життя немає», - сказав В.ШАБЛІЕНКО, зазначивши, що це - попередні висновки фахівців-вибухотехніків, які прибули на місце події. Правоохоронці продовжують з`ясовувати обставини інциденту.

За словами В.ШАБЛІЄНКА, за даним фактом порушено кримінальну справу «за ознаками ч.1 ст. 263 (необережне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України».

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