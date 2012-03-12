На кордоні з Україною затримали росіянина з арсеналом зброї

09:15, 12 березня 2012
Суспільство
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На автомобіль спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та боєприпасів

Харківські прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти з України арсенал зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник прес-служби Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ, мешканець Бєлгорода на автомобілі КІА намагався перетнути державний кордон у пункті пропуску «Плетенівка», що у Вовчанському районі.

На автомобіль спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та боєприпасів. Під час детального огляду транспортного засобу росіянина під капотом на двигуні в поліетиленовому мішку було виявлено прихований від прикордонного-митного контролю пістолет-кулемет Шпагіна зразка 1941 року (7,62 мм), самозарядна гвинтівка Токарєва зразка 1941 року (7,62 мм), пістолет Токарєва зразка 1930-1933 років (7,62 мм), магазини, підсумки та набори для чистки зброї.

Наразі збою вилучено та передано до митниці для проведення експертизи та здійснення процесуальних дій.

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