Помер одесит, якого збив джип із наклейкою «прокуратура»

47-річний одесит, на якого 11 березня скоїв наїзд на тротуарі джип Toyota Land Cruiser з приклеєною на лобовому склі наклейкою-пропуском «прокуратура», помер минулої ночі у міській лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, родичка потерпілого уточнила, що у Сергія Алітенка було діагностовано перелом тазу, машина «швидкої допомоги» доставила його до реанімаційного відділення найближчої лікарні, де його намагалися врятувати від тяжких травм, заподіяних наїздом джипу поряд зі стихійним ринком на вулиці Ризівській.

Очевидці аварії повідомили, що водій чорного позашляховика був настільки п'яним, що з машини його вивели під руки, посадили у червоний джип і відвезли з місця події.

Наступного дня співробітники Відділу зв'язків з громадськістю УМВС України в області розповсюдили повідомлення, що винуватець ДТП не є працівником правоохоронних органів, а пропуск «прокуратура» на лобове скло водій джипу купив і наклеїв самостійно.

Водночас в облУВС підтвердили, що водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп'яніння і, рухаючись заднім ходом, виїхав на узбіччя, де скоїв зіткнення з деревом, а потім – наїзд на пішохода на тротуарі. Зупинився лише після зіткнення з припаркованим автомобілем Daewoo Matiz.

За цим фактом порушено кримінальну справу, згідно з ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Винуватця ДТП відпустили під підписку про невиїзд.

Цікаво, що продемонструвати журналістам вилучену з лобового скла джипу наклейку «прокуратура» правоохоронці відмовилися, пославшись на те, що вона є речовим доказом у кримінальній справі.