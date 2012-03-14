Захарченко: батьки миколаївських ґвалтівників - колишні держпосадовці

Двоє з трьох затриманих за зґвалтування та спробу вбивства дівчини в Миколаєві є родичами колишніх державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявив сьогодні на своїй першій з моменту призначення на посаду міністра прес-конференції в Києві.

«Мене особисто шокував цей випадок, я направив до Миколаєва групу з центрального апарату, щоб розібралися. Ввечері 12 числа були заарештовані всі троє. Я дав завдання забрати цю кримінальну справу в провадження до головного слідчого управління МВС», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО, зауваживши, що вказана справа перебуває також і на контролі Генеральної прокуратури.

Даючи відповідь на уточнююче запитання, чи дійсно двоє із затриманих є синами колишніх державних посадовців, В.ЗАХАРЧЕНКО сказав: «Так, я цю інформацію можу підтвердити – у двох батьки колись працювали на держслужбі».

Водночас, міністр пообіцяв провести перевірку, чому після затримання двох з підозрюваних відпустили. Винні особи з боку працівників міліції, якщо такі виявляться, будуть покарані. «Якщо там буде з’ясовано, що працівники міліції з якихось причин знаючи, що ці особи скоїли злочин і були відпущені, вони будуть притягнуті до відповідальності», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, постраждала 19-річна Оксана МАКАР з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

За даними слідства, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну дівчину і згвалтували її. Після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити. 11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

Як стало відомо, підозрювані виявилися синами впливових екс-чиновників. За даними ЗМІ, один із них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син колишнього голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, ніякого стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-голови РДА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому згвалтуванні О.МАКАР.

Після цього 13 березня за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте сьогодні мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила нашому кореспонденту, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину. Т.СУРОВИЦЬКА розповіла, що вчора ввечері, після 18-ї години, до палати прийшов судмедексперт, який провів експертизу, і слідчий Центрального райвідділу. За словами матері потерпілої, слідчий почав розмову в розв`язному тоні: «Ну, що, лежимо? Ну, давай, розповідай!». Т.СУРОВИЦЬКА говорить, що за спрямованістю питань вона зрозуміла, що слідчий хилить до того, що дівчина добровільно погодилася на близькість. «Зараз вони перекручують на «за згодою». Крутять на цю статтю», - сказала Т.СУРОВИЦЬКА.