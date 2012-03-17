Губернатор особисто переконався, що карпатські річки на межі знищення

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК призупинив будівництво гідроелектростанцій на річках в Карпатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА повідомив на прес-конференції.

За його словами, останнім часом дуже широкого розголосу серед різних громадських організацій набула тема будівництва гідроелектростанцій на річці Черемош в Карпатах.

«З урахуванням звернень багатьох громадських організацій, я і начальник обласних управління екології і начальник екологічної інспекції виїжджали у Верховинський район, щоб вивчити ситуацію на місці, - зауважив голова ОДА. – В результаті побаченого ми прийняли вчора (16 березня) колегіальне рішення і сьогодні я підписав відповідне розпорядження про те, що ми призупиняємо будівництво цих гідроелектростанцій. Чому? З тієї причини, що дозвіл на це будівництво дала сесія (облради. – УНІАН) і одноосібно я не можу це заборонити, оскільки власники можуть оскаржити це рішення в суді».

За словами М.ВИШИВАНЮКА, «призупинити будівництво і створити робочу групу, яка дасть експертну оцінку і визначить майбутню долю цього будівництва, я маю право».

«Створена робоча група, яка врахує звернення всіх громадських організацій, врахує експертні висновки спеціалістів і тоді приймемо остаточне рішення», - сказав він.

На його думку, «вивчивши ситуацію «на сьогодні, висновок напрошується, що вони (ГЕС) мають буди закриті».

«Вчора ми прийшли до такого спільного висновку», - наголосив М.ВИШИВАНЮК. За його словами, такі гідроелектростанції, які, приміром, в грудні відкрили у Тлумацькому районі, «то будь-ласка, там проблем нема».

«А тут застереження є дуже серйозні, – сказав посадовець. – Думаю, що остаточну крапку поставимо найближчим часом і ніяких гідроелектростанцій в горах Карпатах будуватись не буде».

На уточнююче запитання, чому прийшли до такої думки, М.ВИШИВАНЮК додав, що «ми побачили те, що в результаті будівництва ГЕС можуть загинути цілий ряд цінних риб, які занесенні в Червону книгу». «І з врахуванням того, що та кількість електроенергії, яка буде вироблятись на цих ГЕС є абсолютно незначною, порівняно з шкодою, яка може бути завдана екології наших Карпат, - наголосив губернатор. – А шкода буде дуже велика, бо вся вода із річки іде в трубу і все живе, що є у воді – гине».

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня у Києві та інших містах активісти екологічних та туристичних організацій провели акції протесту і закликали чиновників накласти мораторій на спорудження малих ГЕС на карпатських річках.

«У Карпатах планують збудувати 550 гідроелектростанцій. Зазвичай їх будують так: вода з річки забирається в трубу, транспортується вниз на кілька кілометрів, а потім скидається на турбіну для виробництва енергії. Це призведе до пересихання русел річок у неповноводні періоди, до знищення риб та інших водних організмів. Жодна риба не зможе мігрувати до місця розмноження через турбіни. Назвати таку енергетику «зеленою» неможливо», - каже заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК.

Інша проблема, яка виникне при будівництві такої кількості ГЕС, - знищення Карпатського регіону як туристичного центру.

«Туристична привабливість Карпатських гір залежить від збереження їхньої природи, ландшафтів, мальовничих краєвидів та можливості спортивного туризму. Рафтинг та інші види туризму посідають одну з ключових позицій. Знищивши можливість водного спорту в Карпатах, Україна назавжди підірве туристичну привабливість регіону», - упевнений Петро ТЕСТОВ з туристичного клубу «Гряда».

Водночас, кількість виробленої енергії буде доволі незначною, і кошти, витрачені на будівництво такої кількості ГЕС не виправдані.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про плани побудови кількох сотень малих ГЕС у Карпатському регіоні. Так, 330 ГЕС мають з’явитися на Закарпатті, близько двох десятків – на Львівщині, та 50-150 – на Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Проектовані ГЕС здебільшого належать до дериваційного типу, тобто складаються з греблі та труби, що тягнеться від греблі кілька кілометрів вниз за течією. На деяких річках, наприклад, на Черемоші, планується збудувати більше 30-ти таких гребель.