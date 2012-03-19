Миколаївський прокурор переводить стрілки на слідчого у справі Оксани Макар

Прокуратура Миколаївської області наполягала на арешті підозрюваних у справі Оксани МАКАР, але слідчий самостійно прийняв рішення відпустити їх.

Про це прокурор Миколаївської області Володимир ГАЛЬЦОВ заявив сьогодні журналістам, повідомляється в прес-релізі прес-служби відомства.

Наголошується, що сьогодні В.ГАЛЬЦОВ відповів на запитання миколаївських журналістів, які висвітлювали дії громадських діячів, які влаштували пікет біля будівлі Миколаївської обласної прокуратури. Як повідомляє сайт «Преступности. НЕТ», організатори вимагають чесного розслідування справ двох постраждалих від насильства дівчат О.МАКАР та Олександри ПОПОВОЇ, а також виступають проти репресій, що розпочалися в міліції.

Як повідомили активісти кореспонденту сайту, нібито ні за що вже звільнено кілька працівників Центрального райвідділу, а багато рядових працівників, які рятували О.МАКАР, дістали дисциплінарні стягнення, і зараз нібито на них тиснуть, аби змусити написати заяви про звільнення.

За словами пікетувальників, встановлений намет – це своєрідний пост, в якому чергуватимуть активісти. Акція оголошена безстроковою.

Одночасно з пікетом В.ГАЛЬЦОВ відповів на запитання журналістів з приводу затримання і арешту два підозрюваних у скоєнні злочину проти О.МАКАР. У прес-релізі прокуратури сказано, що В.ГАЛЬЦОВ надав журналістам інформацію про передбачений законодавством порядок визначення запобіжного заходу для осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Він також роз`яснив вимоги Кримінально-процесуального кодексу України щодо повноважень слідчого при проведенні досудового слідства.

Зокрема, прокурор зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, при проведенні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і слідчі дії слідчий приймає самостійно. Також В.ГАЛЬЦОВ роз`яснив, що рішення про застосування запобіжних заходів приймає суд за поданням слідчого. Це подання узгоджується з прокурором, і в цьому випадку прокуратура наполягала на застосуванні до всіх трьох підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під арештом.

В.ГАЛЬЦОВ підкреслив, що прокуратура вживає всі необхідні заходи для того, щоб винні в скоєнні злочини понесли покарання відповідно до закону. Заарештовані знаходяться в слідчому ізоляторі. У справі здійснюються всі необхідні слідчі дії. Кримінальна справа знаходиться на особистому контролі у Генерального прокурора України, повідомляють в обласній прокуратурі.

Як повідомляє сайт «Преступности. НЕТ», з приводу інформації про звільнення і дисциплінарні стягнення тих працівників міліції, які рятували О.МАКАР, В.ГАЛЬЦОВ заявив, що ніхто нікого поки що не карав і всі діяли в рамках закону.

«Ніхто нікого поки що не карає. МВС нікого не покарало. Наше вищестояще керівництво у зв`язку із суспільним резонансом дало команду – приїхали відповідні служби. Вони дивляться з погляду закону. Ніхто ніяких рішень не виносив, нікого не звільняли. Скажімо поки що. Це не моя справа. Генеральна прокуратура і Головне слідче управління МВС розслідують. Я свою точку зору сказав: я не бачу порушень. Всі діяли в рамках закону», - резюмував прокурор Миколаївської області.

Крім того, прокурор області прокоментував кримінальну справу, порушену за фактом злочину, скоєного стосовно іншої дівчини, – 18-річної О.ПОПОВОЇ, котра на даний момент у тяжкому стані знаходиться в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Він зазначив, що підозрюваний громадянин був затриманий у день скоєння злочину, до нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У кримінальній справі продовжується слідство, хід якого знаходиться на контролі прокуратури Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє молодиків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і намагалися спалити. У потерпілої обгоріло 55% тіла, вона знаходиться в дуже тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох з них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд прийняв рішення про арешт трьох підозрюваних.

Утім 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.