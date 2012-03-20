Поїзди на Донецьк та Одесу будуть робити зупинку на Дарниці в Києві

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») запровадила двохвилинну зупинку потягів №120/119 Київ-Донецьк і №396/395 Одеса-Київ на станції Дарниця в Києві.

Як сказано в повідомленні «Укрзалізниці», нововведення спрямоване на підвищення доступності послуг з перевезення залізничним транспортом в Києві шляхом встановлення зупинок на залізничних станціях Дарниця, Київ-Моськовський і Святошин для всіх потягів далекого прямування, маршрут руху яких йде через ці станції.

«Укрзалізниця» зазначає, що в середньому з потягу №396 Одеса-Київ на станції Дарниця виходить близько 13 людей, а в святкові дні, наприклад, 11 березня - 43 людини. З потягу №120 Донецьк-Київ на ст. Дарниця в середньому виходить близько 35 людей (11 березня — 74).