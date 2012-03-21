Затримано банду квартирних злодіїв
До складу злочинної групи входили троє вихідців з Грузії та мешканець Тернополя
У Тернополі затримано банду квартирних злодіїв.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до складу злочинної групи входили троє вихідців з Грузії та мешканець Тернополя. Останній винаймав спільникам квартиру на момент їхнього перебування у місті та забезпечував транспортом.
Під час затримання, яке відбулося на орендованій квартирі, у затриманих вилучили в’язки ключів, відмички, інструменти для пошкодження замків.
Уже доведено причетність затриманих до крадіжок з шести квартир на різних масивах міста. Як правило, злодії не затримувалися в квартирі довше 5 хвилин, виносили лише гроші та ювелірні вироби. Подекуди, підібравши ключі, після крадіжки ще й закривали за собою двері на замок.
Двоє з них раніше судимі за вчинення квартирних крадіжок. Правоохоронці підозрюють, що затримані також причетні до крадіжок у Луцьку, Рівному, Житомирі та Бердичеві.
Щодо затриманих порушено кримінальну справу.