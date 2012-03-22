У Києві Навруз відзначать як міжнародне свято

24 березня на території Національного комплексу «Експоцентр України» відбудеться святкування Наврузу - інтернаціонального свята весняного рівнодення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, святкування пройде у форматі народних гулянь.

Міська влада запрошує киян та гостей міста на цей культурний захід.

В повідомленні відзначається, що Навруз відзначають у період з 20 до 24 березня. Фактично це свято початку нового року в іранських, деяких тюркських та кавказьких народів.

Під час святкового дійства відвідувачам запропонують скуштувати страви традиційної кухні, взяти участь у різноманітних іграх та забавах, побачити стародавні східні обряди, а також придбати сувеніри на згадку.

В КМДА нагадують, що у 2010 році на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято резолюцію про включення до переліку нематеріальних надбань людства та рекомендовано до відзначення «Міжнародний день Навруз». Як державне, це свято відзначають у 17 країнах святу, серед яких Азербайджан, Казахстан, Туреччина, Грузія. Також Навруз святкують і кримські татари.

Організатором заходу є Головне управління у справах національностей та релігій спільно з партнерськими громадськими організаціями та за підтримки КМДА.