Нацбанк змінив облікову ставку

Правління Національного банку України розглянуло питання про зміну рівня облікової ставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Генерального економічного департаменту Національного банку України Ігор Шумило.

«Правління розглянуло і прийняло рішення про зміну рівня облікової ставки», - сказав він.

При цьому І.ШУМИЛО не вказав розмірів і напрямку зміни.

Він запевнив, що офіційно інформація може бути оприлюднена або безпосередньо головою НБУ, або на сайті регулятора.

У прес-службі Нацбанку агентству УНІАН не надали інформації про зміну облікової ставки.

При цьому джерела в НБУ повідомляють, що облікову ставку знижено з 7,75% до 7,5%.