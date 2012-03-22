В Одеській області у пожежі загинули четверо дітей

Жертвами пожежі в приватному будинку, що виникла сьогодні приблизно о 12.30 у селі Озерне Ізмаїльського району, стали четверо малолітніх дітей, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області.

Місцевими пожежниками, які протягом 20 хвилин самостійно загасили пожежу, у кімнаті знайдено тіла загиблих дівчаток 2005, 2007, 2009 років народження і хлопчика - 2010 року народження.

За попередніми висновками фахівців МНС, які прибули на місце події, причина загибелі дітей – «отруєння чадним газом». Пожежа могла виникнути унаслідок несправності електричного обігрівача.

Наразі співробітниками МВС І МНС з`ясовуються подробиці причин і обставин трагедії.