У Харкові маршрутка не розминулась зі Шкодою: четверо людей у лікарні
17:51, 22 березня 2012Суспільство
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Водій маршрутки з місця пригоди зник
У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу «Рута» та автомобіля Skoda Fabia постраждало четверо осіб.
Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні на перехресті вулиць Сумської і Весніна.
Водій автобусу «Рута», виконуючи поворот із вулиці Сумської на вулицю Весніна, не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП четверо пасажирів автобусу «Рута» з ушкодженнями доставлені до лікарні. Водій маршрутки з місця пригоди зник. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.
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