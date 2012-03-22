Верховна Рада звільнить ІТ-індустрію від ПДВ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 336 народних депутатів з 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується запровадити спеціальний режим оподаткування для суб’єктів індустрії програмної продукції, згідно з яким прибуток таких підприємств оподатковується з 1 січня 2013 року за ставкою 16%. При цьому передбачається, що операції з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ.

Законопроект також визначає окремі критерії, яким має відповідати суб’єкт господарювання для отримання права застосовувати спеціальний режим оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції. Зокрема, йдеться про наявність у суб’єкта господарювання основних засобів та нематеріальних активів, первісна вартість яких перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Законопроектом пропонується вважати консультування з питань інформатизації видом економічної діяльності, який дозволяє використовувати спеціальний режим оподаткування.

Крім того, пропонується встановити на рівні 5% ставку податку з доходу у формі заробітної плати та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників суб’єкта спеціального режиму оподаткування індустрії програмної продукції (його філій, відділень, інших відокремлених підрозділів) згідно зі спеціальним режимом оподаткування. Одночасно пропонується розраховувати ставку податку за визначеною у законопроекті формулою, у разі якщо сума податку, обчислена за ставкою 5% буде меншою ніж сума податку, обчислена шляхом множення двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, на ставку податку з доходів фізичних осіб, яка визначена Податковим кодексом України для всіх платників податків.