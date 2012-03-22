Обшуком у міськраді Одеси СБУ заблокувала мешканців будинку

Сьогодні співробітники Управління СБУ в Одеській області та інших правоохоронних структур заблокували діяльність і провели багатогодинний обшук в рамках розслідування кримінальної справи в Одеському міськуправлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, двері, що ведуть на другий поверх будівлі № 60 по вулиці Преображенській, де розташований кабінет начальника міськуправління та працівників відділів, в післяобідній час були заблоковані, і заручниками слідчих дій правоохоронців стали мешканці багатоквартирного будинку в центрі Одеси.

У прес-групі УСБУ відмовилася від будь-яких коментарів за фактом обшуку і виїмки документів в приміщеннях міськуправління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Лише після завершення оперативно-слідчих заходів правоохоронці повідомили журналістам, що «діяли в рамках розслідування кримінальної справи, деталі якої наразі не розголошуються».

Виконуючому обов'язки начальника міськуправління Геннадію ГРОСФІЛЕРУ було пред'явлено постанову про проведення обшуку і виїмки документів, що є доказами протиправної діяльності керівника міськуправління Рафаеля МУРАДЯНА, звільненого з посади в період його перебування на лікарняному.

За деякими даними, чиновників міськуправління підозрюють у корупційних діяннях, однак ряд місцевих ЗМІ повідомляють, що вони вже залишили межі України.