Одеська Гуморина буде присвячена Євро-2012

Цього року першоквітневе свято сміху в Одесі буде присвячене Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний продюсер одеської «Гуморини» Дмитро ШПИНАРЬОВ

Свято розпочнеться двома подіями – відкриттям пам'ятника «Золоте серце» у Саду скульптур Літературного музею і Виставки радянського плаката у Міському саду, відзначив він.

Втім, Д.ШПИНАРЬОВ «засекретив», кого удостоєно увічненням у бронзі в Саду скульптур, однак прорекламував намічену оргкомітетом «Гуморини» Виставку радянського плаката. «В експозиції одесити і гості міста побачать плакати, створені у період розпаду СРСР, які тоді несли в собі важливі ідеї, однак, з погляду сучасної людини, як нам здається, виглядатимуть смішно», - сказав Д.ШПИНАРЬОВ.

Заміну традиційної Виставки карикатур «радянськими плакатами», які спеціально доставлять з Москви, він пояснив відсутністю відповідної заявки на адресу оргкомітету «Гуморини» з боку організаторів Виставки карикатур. Ще однією причиною назвав те, що «Виставку карикатур 1 квітня проводили в Одесі багато років поспіль».

«Засекретили» організатори свята сміху також імена більшості учасників гала-концерту, згадавши лише артистів «95-го кварталу». Зате серед «родзинок Гуморини» були названі японські туристи, які зараз перебувають у навколосвітньому плаванні на круїзному лайнері і прибудуть до Одеси саме 1 квітня. Причому учасники круїзу обіцяють також представити на одеському святі свою програму, включно з музичним оформленням і яскравими карнавальними костюмами. Свою програму представлять також організовані учасники «Гуморини» з Харкова, додав Д.ШПИНАРЬОВ.

Традиційна карнавальна хода, уточнили члени оргкомітету, розпочнеться о 12.30 на вулиці Дерибасівській і триватиме до 14.00. Паралельно на Грецькій площі проходитиме Чемпіонат анекдотів на чолі з арбітром і ведучим проекту «Голі і смішні» Сергієм ОЛЕХОМ, на Соборній площі - Фестиваль українського борщу, а також дитячі конкурси. На 15.00 учасників свята запросять на «КВК-парад» біля пам'ятника Дюку де Ришельє, потім відбудуться діджей-парад і гала-концерт на розі Ланжеронівської і Пушкінської, після чого о 22.00 буде святковий феєрверк.