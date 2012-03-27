"Нафтогаз" прогнозує зниження ціни російського газу

НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження вартості газу, що купується в Росії, в другому кварталі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, буде небагато нижче, ніж у першому кварталі», - сказав він.

При цьому він нагадав, що ціна газу, що купується в Росії, в першому кварталі становить близько 416 дол. за тис. куб. м.

В.Чупрун не уточнив конкретної вартості газу на другий квартал 2012 року.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна російського природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, в IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.