У Польщі затримали банду автозлодіїв, у складі якої - п’ять українців

Польські правоохоронці затримали п’ятеро громадян України, котрі входили в злочинну групу, що займалася продажем у Польщі крадених автомобілів класу «люкс».

Як повідомила УНІАН прес-служба Прикордонної служби Польщі (Straż graniczna, SG), правоохоронці виявили 14 крадених автомобілів Lexus, Jaguar, Mercedes та BMW вартістю близько 450 тисяч доларів.

«Затримано 14 осіб – мешканців Перемишля, Кракова, Катовіц, Гожова Вєлькопольського, Варшави віком від 22 до 64 років – в тому числі, 5 громадян України», - відзначила прес-служба.

SG повідомила, що розслідуванням цієї справи, крім прикордонників, «кілька місяців» займалися представники Центрального розвідувально бюро польської поліції (CBŚ) та МВС України у Львові.

Правоохоронці під час обшуків, в тому числі, в комісійних магазинах продажу авто знайшли обладнання, яке використовується для крадіжок машин, вирізані рами з номерами VIN, закордонні номери, реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, а також автомобільні запчастини без ідентифікаційних номерів.

Прикордонники повідомили, що Окружна прокуратура у Перемишлі, яка займатиметься цією справою, пред’явила половині із затриманих звинувачення участі у злочинній групі, а іншій - у торгівлі краденими автомобілями.

Як повідомляв УНІАН, у лютому польський суд арештував громадянина України за участь в банді автозлодіїв, котрі спеціалізувалися на викрадені машин класу «люкс» у Німеччині для їх перепродажу у Польщі.

За даними польських правоохоронців, 42-річний українець керував організованим у польському містечку Cлубіце - на кордоні з Німеччиною - центром з фальсифікації німецьких авто-документів.

Ця група викрала 56 автомобілів марок Lexus, Toyotа Land Cruiser, BMW X5 i X6 та Mercedes на «кілька сотень тисяч доларів».