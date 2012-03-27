Україна може стати першою країною, до якої застосують санкції двох екоконвенцій

Цього року Україна може стати першою країною в світі, до якої застосують міжнародні санкції, передбачені двома екоконвенціями: Орхуською і Еспо.

Як повідомляє газета «День» (№53 від 27 березня), згідно з даними дослідження «У напрямку належного екологічного управління в країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна)» Україна посідає третє місце із шести в реалізації реформ щодо належного екологічного управління.

Серед найбільших проблем - обмежений доступ громадськості до екологічної інформації, фактична відсутність оцінки дії на природне середовище і так звана «адміністративна реформа», яка ослабила позиції Міністерства екології і природних ресурсів України. Саме перші два, ключові пункти, стосуються міжнародні конвенції.

Суть проблеми пов`язана з прийняттям у грудні 2011 року закону «Про регулювання містобудівної діяльності», головним наслідком якого є скасування інституту державної екологічної експертизи, зазначають експерти. Раніше кожен проект будівництва підлягав державній екологічній експертизі і не міг бути реалізований без її позитивного висновку.

Заступник директора Департаменту державної екологічної політики і міжнародної діяльності Мінприроди Володимир Білоконь запевняє, що зараз розробляють новий закон, який оцінюватиме вплив на довкілля. «Але до 1 квітня ми не встигнемо, і до України можуть бути застосовані санкції ООН», - припускає чиновник.

Україну вже тричі визнавали країною, що порушує конвенцію, «регулярне невиконання якої може закінчитися для нашої держави припиненням прав і привілеїв як сторони конвенції. Прецедентів застосування таких санкцій до держав-сторін конвенції на міжнародному рівні майже не існує, тому Україна може стати «піонером», - зазначає експерт МБО «Екологія-Право-Людина» Ольга Мелень.

Ліквідовуючи інститут екологічної експертизи, Україна безпосередньо порушує іншу міжнародну конвенцію - Еспо, згідно з якою нашу країну можуть піддати міжнародним санкціям. Зокрема, цим може активно спекулювати Румунія, котра незадоволена будівництвом і функціонуванням каналу Дунай-Чорне море на українській частині дельти Дунаю, підкреслює газета.

Орхуська конвенція встановлює міжнародні стандарти доступу до екологічної інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, які стосуються довкілля.

Конвенція Еспо встановлює необхідність проведення оцінки дії на навколишнє середовище під час прийняття рішень, які потенційно можуть мати значний вплив на довкілля, включаючи процедури консультацій з відповідними країнами, на які запропоновані проекти можуть мати трансграничний вплив.