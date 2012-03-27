Власники бази під Одесою наполягають, що зберігають газ законно

Співробітниками податкової міліції ДПА і Держгірпромнагляду в Одеській області розкрито факти незаконного зберігання і реалізації власниками бази в Беляєвському районі зрідженого балонного газу, причому близько 330 тонн виявленого товару було опломбовано і вилучено.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби ДПА в Одеській області, «при огляді території бази зберігання зрідженого газу, який належить одному з приватних підприємств, податківцями спільно з фахівцями територіального управління Держгірпромнагляду виявлено і вилучено 329,4 тонни зрідженого газу на суму 2 964,6 тис. грн.»

Яких-небудь документів, які б підтверджували законність походження і приналежності зрідженого газу посадовцями підприємства надано не було. Вилучений 23 березня товар було передано на відповідальне зберігання посадовцям підприємства, якому належить база, а місткості, в яких зберігається зріджений газ, опломбовано співробітниками Держгірпромнагляду, наголошується в повідомленні.

Наразі правоохоронними органами «проводяться заходи щодо встановлення власника вилученого товару і його походження, фактичних обсягів незаконно реалізованого зрідженого газу та його споживачів», підсумували в прес-службі ДПА в області.

Тим часом, власники виявленого податківцями газосховища в Беляєвському районі розповсюдили в деяких ЗМІ повідомлення, в якому недавню перевірку правоохоронцями пов'язують з тим, що «в однієї з фірм вкрадено велику партію зрідженого газу, у зв'язку з цим податківці перевіряють всі газонаповнювальні станції в області і встановлюють походження ресурсу».

Всупереч повідомленню прес-служби ДПА в Одеській області, власники бази також стверджують, що сотні балонів зрідженого газу зберігаються на законних підставах. Виникли нібито проблеми лише з Держгірпромнаглядом: «Намагаємося продовжити ліцензію у Держгірпромнагляді на ці види робіт, але процес йде важко».