Україна приєднається до всесвітньої акції «Година Землі»

Україна сьогодні, 31 березня, приєднається до всесвітньої екологічної акції "Година Землі".

Прожити одну годину без світла в колі близьких людей із роздумами про природу запрошують усіх небайдужих до долі планети українців, передає ТСН.

У Всесвітньому фонді природи наголошують, що в цей день о 20.30 люди у всьому світі вимкнуть електроенергію на одну годину, аби продемонструвати необхідність спільних дій для боротьби зі зміною клімату.

Цей захід проводиться щорічно. Акція 2012 року стане вже шостою за ліком.

Цього року кампанію підтримує Міністерство екології та природних ресурсів України та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Як повідомляється на сторінці WWF в Україні в соціальній мережі Facebook, до заходу долучилося чимало українських міст.

Зокрема Одеса під час "Години Землі" планує вимкнути підсвітку центральних вулиць міста, у тому числі Приморського бульвару, Дерибасівської та Міського саду.

Очолив перелік Київ – у столиці обіцяють заощадити на підствітці Хрещатика, головної дзвіниці Києво-Печерської лаври, собору святої Софії, Арки Дружби Народів, Михайлівського собору тощо.

"Ви можете провести годину без світла разом з друзями чи рідними – запалити свічки та у затишній атмосфері поспілкуватися про нашу планету, пограти у настільні ігри, влаштувати романтичний вечір своїм коханим та багато іншого, що підкаже вам ваша фантазія", - пропонує всім небайдужим WWF в Україні.

У цей день можна також відвідати низку заходів, що відбудуться з нагоди "Години Землі". Наприклад, у Києво-Печерській лаврі відбудеться годинний концерт за участю дитячого хору. В Одесі планується музичний концерт і файер-шоу, а в Полтаві – запуск "небесних ліхтариків".