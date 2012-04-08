«Місто російських моряків» святкує 20-у річницю українського флоту

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці на честь ювілею флоту відбувся автопробіг вулицями міста, від пам’ятника гетьману Сагайдачному до площі Нахімова.

Захід розпочався освяченням верби за участі священників різних конфесій, а завершився покладанням квітів до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам міста у 1941-1942 роках і пам’ятного знаку «10 років Військово-Морським Силам України».

В автопробігу, організованому міською організацією Спілки офіцерів України і Радою ветеранів Військово-морських сил України, взяли участь близько 15 автомобілів, на першому з яких їхали перший командувач ВМС України (у 1992-1993 роках) віце-адмірал Борис Кожин і голова Спілки офіцерів України полковник В’ячеслав Білоус. На автомобілях були закріплені Державні прапори України і прапори ВМС.

Згідно з планом святкування, сьогодні почесні гості і ветерани ВМС відвідають кораблі Центру морських операцій Військово-морських сил, здійснять екскурсію до Військово-морського музею України. У другій половині дня севастопольська організація Спілки офіцерів України проведе в музеї засідання круглого столу з питань стану та перспектив розвитку ВМС.

Вчора на території штабу командування ВМС відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованої Пам’ятної стели, на якій викарбувані прізвища військовослужбовців флоту, які першими склали присягу на вірність українському народу і створювали ВМС України. Представники командування, ветерани флоту поклали до підніжжя стели квіти, а завершилась церемонія урочистим маршем підрозділу почесної варти.

Після цього у клубі штабу командування відбулося урочисте зібрання. Перший заступник командувача ВМС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв від імені командувача флотом, військової ради, всього особового складу привітав ветеранів і усіх присутніх з 20-ю річницею початку формування українських ВМС.

Згідно з наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України і рішення командувача ВМС, за вагомий внесок у становлення та розвиток ВМС України ветеранів флоту нагородили почесними нагрудними знаками і грамотами.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня у Севастополі на Античному бульварі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника гетьману Сагайдачному, 5 квітня на кораблях і у підрозділах флоту підняли прапору Військово-морських сил та прапори розцвічування з нагоди 20-ї річниці підписання Указу Президента України «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України».

Довідка УНІАН. 5 квітня 1992 року Президент України Леонід Кравчук видав Указ №209 «Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України», яким було передбачено сформувати Військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України.