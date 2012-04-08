Коростенський завод, що отруював річку, оштрафували за викиди в атмосферу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, підприємство з 12 по 20 березня 2012 року здійснювало господарську діяльність з порушенням вимог чинного законодавства щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Житомирська міжрайонна природоохоронна прокуратура внесла подання на адресу керівників підприємства з вимогою відшкодувати завдані збитки, і завод відшкодував їх у повному обсязі, зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня діяльність цього підприємства набула резонансу через замор риби в річці Уж. Тоді ж за вимогою екологів його роботу було призупинено.

Неофіційний контроль за подальшим розвитком подій покладено на громадськість, і в разі, якщо буде помічено ознаки роботи підприємства, Міністерство екології та природних ресурсів закликало терміново повідомляти на «гарячу лінію» Держекоінспекції у Житомирській області: (0412) 42-24-38.