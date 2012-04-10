Шебелінський ГПЗ відновив роботу

Про це УНІАН повідомив представник ДК «Укргазвидобування».

«Все виконано в строк. На вихідні почали запускати завод, сьогодні вже все працює, все нормально», – сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що під час зупинки на підприємстві було виконано ремонтні та профілактичні роботи вакуумних колон газофракційної установки ГФУ-1, а також проведено огляд і ремонт технологічного устаткування, чищення колон і теплообмінної апаратури, проведено заміну запорної арматури і трубопроводів.

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Як повідомляв УНІАН, Шебелінський ГПЗ було зупинено на ремонт 25 березня.

Нагадаємо, Шебелінський ГПЗ зупиняється на ремонт двічі на рік.

Довідка УНІАН. Шебелінський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, що виробляються Шебелінським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, які працюють під брендом «Укргазвидобування».

Загальна потужність Шебелінського ГПЗ на сьогоднішній день становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.