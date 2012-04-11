Машиніст тепловоза помер на робочому місці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці профспілки при Червоноармійському територіальному комітеті Ігоря Подоляку.

За його словами, при виконанні маневрових робіт на залізничній станції «Шахтна» машиніст відчув різке погіршення стану здоров'я, яке супроводжувалося станом непритомності. Черговий по станції оперативно викликав швидку допомогу, але врятувати людину медикам не вдалося, і лікар «швидкої допомоги» констатував смерть. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

В даний час судово-медична експертиза з'ясовує точну причину смерті машиніста.