В Ахметова киянам сказали: Вибачте, ми двічі неправі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Ми пропонуємо створити якусь громадську раду, яка працюватиме прозоро, в рамках якої обговорюватимуться будь-які рішення щодо цього проекту. Ми побачили, що є сформована громадська думка, і сподіваємося, що лідери цієї думки стануть ініціаторами формування громадської ради», - сказав він.

М.Нестеренко зазначив, що компанія планує зібрати залишки зруйнованих будівель і провести археологічні дослідження. «Я хочу, щоб уже цей етап робіт проходив під контролем громадської ради», - додав він.

Директор зі зв`язків із громадськістю компанії «СКМ» Наталія Ємченко зазначила, що хотіла б, аби рада була сформована до середи-четверга наступного тижня. Вона додала, що на сайті «ЕСТА Холдинг» буде створено сторінку, де бажаючі зможуть залишати заявки для участі в раді.

Громадську раду буде створена для того, аби визначити, що буде побудовано на місці фабрики «Юність» і як це виглядатиме.

М.Нестеренко зазначив, що зовнішній вигляд і дух Андріївського узвозу буде збережено, а також пообіцяв, що компанія поверне первинний вигляд фасадної будівлі, що виходить на Андріївський узвіз.

Він також вибачився перед киянами: «Хочу принести свої вибачення й сказати, що ми неправі. Незважаючи на наявність усіх дозвільних документів, проект, який так не сприймається киянами, не повинен реалізовуватися. Ми двічі неправі в тому, що після того, як ухвалили внутрішнє рішення, побачивши реакцію киян, не будувати діловий центр, а реалізувати якийсь проект культурного центру на цьому місці, не обговорили це з киянами».

Компанія планувала на цьому місці будівництво малоповерхового арт-об’єкту з культурною й освітньою функцією.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.

Влада Києва запропонувала власнику землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівлю вулиці.

10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз позбувся трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесені будинки напроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).