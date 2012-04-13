Хто володіє нерухомістю на Андріївському узвозі

Андріївський узвіз, який в останні дні опинився в центрі скандалу, — привабливе місце не тільки для прогулянок туристів і киян, але й для бізнесменів. Будинки й ділянки тут активно продаються і перепродуються. Газета «Сегодня» дізналася, хто володіє нерухомістю в цьому районі.

Активно роздавати ділянки на Андріївському почали на початку 2000-х, хоча деякі приміщення продали ще в 90-і роки. Великі скандали почалися при владі молодої команди Черновецького. Художники і галеристи, які орендують тут приміщення, що знаходяться в комунальній власності, постійно відбивали атаки. Квадратні метри могли передаватися відразу двом власникам, які потім починали з'ясовувати стосунки в судах.

За словами заступника голови КМДА Михайла Кучука, декілька вільних ділянок на узвозі було передано практично за безцінь. «В основному, це відбувалося при владі команди Черновецького. Ми зараз виноситимемо на сесію постанови про повернення місту цих ділянок, тільки ось цікаво, чи за це голосуватимуть депутати, адже все це відбувалося при них. Наприклад, ділянка за адресою Боричев тік, 33/6 (на розі з Андріївським), була виділена фірмі «Сула». За нею стоїть брат екс-президента Ющенка — Петро Андрійович», — стверджує Кучук.

Також, за словами Кучука, під номерами №14—16 збираються будувати 5—8-поверховий готель на 180 номерів з підземним паркінгом ПП «Маркон». Правда, проект не затвердили архітектори і відправили на доопрацювання, але земля залишилася у власності фірми. Як кажуть у Київраді, нібито за цією фірмою стоїть дуже впливовий, але колишній співробітник прокуратури. А будинок №34-г відведений приватній особі під будівництво котеджу.

Найзагадковіша історія із Замком Річарда, пише газета. Він опинився в руках американського громадянина з українським корінням Юрія Чопівського ще в кінці 90-х. Власник збирався приватизовувати землю під замком, вкласти туди $4 млн. і відкрити там дорогий готель. Але пам'ятнка історії до цих пір стоїть і руйнується.

Гучна історія була і з будинками №18 а, б, в. Тут орендували майстерні художники, але потім будинки передали у власність ТОВ «Авіантбуд», і художники скаржилися, що їх постійно загрожують виселити. Цю компанію пов'язують з депутатом Київради мільйонером Олександром Лойфенфельдом і його колишньою дружиною Розалією Бондарською. Сам Лойфенфельд сказав журналістам, що він вже вийшов з цього бізнесу, хоча в Київраді запевняють, що це не так.

Будівлі на Андріївському продаються до цих пір. Наприклад, зараз в інтернеті є оголошення про продаж будинку. Якого, правда, не говорять. «Це двоповерхова будівля навпроти дому Булгакова. Вона добре підійде під готель. Хоч власник і запевняє, що це не пам'ятка, але я б не ризикував щось там зносити, а то відберуть», — радить рієлтор Вадим. Ціна — $2 млн.

Бізнесмен і депутат Рінат Ахметов визнав, що знесення на Андріївському було помилкою: «Я обіцяю, що компанія СКМ поверне первозданну зовнішність зруйнованим фасадам. Крім того, ми допоможемо місту у відновленні Андріївського узвозу».

Гендиректор «ЕСТА Холдингу» Микола Нестеренко вибачився за будівництво на Андріївському: «Незважаючи на всі дозвільні документи, проект, який так не сприймається киянами, не повинен реалізовуватися. Компанія обіцяє створити громадську раду, яка вирішить, що буде на узвозі.