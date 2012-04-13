У Криму затримали ватажка «Банди лисих»

У Криму затримано співвласника запорізького ресторану «Рибальський стан» Олександра Середіна, більш відомого у Запоріжжі як лідер «Банди лисих», партнера якого по бізнесу Миколу Бінька, відомого у Запоріжжі з 90-х років ХХ століття як «Коля Ребьонок», було вбито на початку березня.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області, «О.Середіна було затримано співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю Запорізького головного управління міліції у Криму, де той проживав близько двох тижнів, ховаючись від правоохоронців».

У нього було знайдено вогнепальну зброю (пістолет) і гранату, у зв`язку з чим на даний момент щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», зазначається у повідомленні.

У ГУ МВС України у Запорізькій області також повідомили, що затриманого вже доставлено до Запоріжжя і він перебуває в ІТТ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2012 року невідомі, увірвавшись на територію ресторану «Рибальський стан», де знаходився М.Бінько, поранили його з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили, ймовірно, бітами. У вкрай тяжкому стані постраждалого було доставлено до Центру екстремальної медицини, де наступного дня він помер.

Кримінальна справа, порушена за фактом замаху на вбивство, була перекваліфікована за ст. 115 КК України – «Вбивство». Через кілька днів відділ зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області на офіційному сайті відомства розмістив інформацію про розшук 7 підозрюваних у скоєнні вбивства чоловіків, відомих у кримінальному середовищі як члени «Банди лисих». Згодом правоохоронці кількох нападників затримали.