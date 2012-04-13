Малозабезпеченим українцям безкоштовно роздадуть цифрові тюнери

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович.

Він зауважив, що у тендері Держкомтелерадіо на закупівлю засобів приймання цифрового мовлення (телетюнерів) брали участь 2 компанії: ТОВ «Strong Ukraine» та «Ромсат». Перша надала два зразки телетюнерів, «Ромсат» - один.

Пропозиція «Strong Ukraine» становила 486 грн 80 коп за один телетюнер, «Ромсату» - 487 грн. За результатами оцінки зазначених зразків та усієї тендерної документації переможцем торгів була визнана компанія «Strong Ukraine» як така, що «надала телетюнер за нижчою ціною».

«Зараз ми будемо закуповувати 685 тисяч штук – це та кількість, на яку було оголошено тендер і, відповідно, на цю кількість буде здійснена закупівля» - сказав О.Курдінович і додав, що це відбудеться після укладення договору в травні.

При цьому він висловив сподівання, що у разі, якщо Верховна Рада прийме зміни до держбюджету і надасть на закупівлю додатково ще 100 млн. грн., то забезпечити телетюнерами цього року вдасться ще мінімум 200 тис сімей.

В той же час, зауважив О. Курдінович, лише гаряча лінія Держкомтелерадіо отримує по 200-250 дзвінків на день від бажаючих отримати телетюнери безкоштовно. До кінця місяця очікуються перші списки цих громадян. При цьому найактивніша область – Кіровоградська.

Водночас наступного тижня планується оголосити тендер для операторів поштового зв’язку, які здійснюватимуть доставку телетюнерів по Україні.

О. Курдінович зауважив, що при виборі однієї з двох моделей телетюнерів, які на тендер подала компанія «Strong Ukraine», враховуватиметься їхня вага, адже у підсумку це впливатиме на вартість послуг доставки.

При цьому, за інформацією О.Курдіновича, на українському ринку по дилерським мережам вже розповсюджено 15 тис телетюнерів, а протягом наступних двох тижнів буде завезено ще близько 40 тисяч. Надалі щомісяця буде завозитися близько 60 тисяч. Ціна телетюнерів у магазинах становить близько 560 грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення», розроблену Держкомтелерадіо України.

Згідно з цією постановою, телетюнери для цифрового телебачення соціально малозахищені громадяни отримають безкоштовно. Держбюджетом на 2012 рік на ці цілі передбачено 350 млн 120 тис грн, за які цього року планувалося забезпечити телетюнерами 685-695 тис сімей.

Малозабезпечені українці мають подати заявки на безкоштовне отримання цифрових ТВ-тюнерів до 1 липня.