Українсько-польське Євро-2012 прислужиться російським пасажирам

Найдешевші квитки на потяги з Москви до Варшави під час проведення фіналу Євро-2012 обійдуться уболівальникам від 160 євро в разі їх купівлі групою, принаймні, з шести осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав на прес-конференції в п'ятницю у Варшаві генеральний директор РЗ Михайло Акулов.

Він зазначив, що в разі виходу російської збірної з групової фази Євро-2012, компанія має намір надати на квитки 25% знижки.

Гендиректор сказав, що РЗ зможе максимально за добу перевезти до Польщі на матчі чемпіонату в спеціально організованих додаткових потягах, які відправлятимуться напередодні футбольних матчів, до 4 тис. уболівальників.

Він також повідомив УНІАН, що організації російських уболівальників вже подали заявки на купівлю від 3 до 3,2 тис. квитків.

М.Акулов відмовився відповісти на запитання агентства, скільки РЗ заробить на Євро-2012.

"Достатньо, щоб цим займатися", - сказав він.

Заступник директора Білоруської залізниці Володимир Михалюк сказав кореспондентові УНІАН у Варшаві в п'ятницю, що додаткові потяги на Євро-2012 до Польщі проходитимуть через Білорусь з Росії транзитом, зазначивши, що наразі між Мінськом і Варшавою курсує один регулярний потяг.

За його словами, квиток на діюче сполучення коштує від близько 60 до 90 євро залежно від класу вагона.

Сьогодні у Варшаві представники державних залізничних компаній України, Польщі, Росії і Білорусі підписали меморандум про співпрацю під час Євро-2012.

Польська PKP Intercity повідомляла про домовленість запустити на час чемпіонату майже 80 додаткових міжнародних потягів, близько половини з яких буде з Росії.

Довідка УНІАН. Квитки на регулярні потяги з Польщі до України - залежно від потягу і маршруту - коштують від близько 40 до 150 євро, а поїздка між польськими містами-організаторами Євро-2012 – Варшава, Вроцлав-Гданськ-Познань – обійдеться від близько 10 до 40 євро.