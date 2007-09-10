Навесні МОЗ рятуватиме від страшної болячки 8 мільйонів українців

Міністерство охорони здоров’я України у березні-квітні 2008 року планує провести кампанію імунізації проти кору та краснухи.

Про це повідомила заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.МУХАРСЬКА зазначила, що кампанія з масового додаткового вакцинування планувалася на листопад цього року, однак через несприятливу епідемічну ситуацію щодо грипу, її перенесено на весну 2008. За словами головного санітарного лікаря України, додаткова імунізація пов’язана із потужним інфекційним сплеском у 2006 - тоді на кір захворіло понад 46 тисяч українців, 5 померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, вже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих. Торік наша країна дала 83% від усієї "європейської" захворюваності на кір, зауважила Л.МУХАРСЬКА.

Вона також розповіла, що планується вакцинувати додатково 8 мільйонів осіб, у віці від 15 до 29 років. Ці вікові межі обумовлені тим, що 90 % з тих, хто хворів на кір минулого року, - дорослі люди, зазвичай студенти. Дуже важливо, щоб щеплення зробили понад 95% людей цієї вікової категорії. Лише тоді можна буде говорити про колективний імунітет і ефективність кампанії, а Україна зможе назавжди забути про кір та краснуху.

Л.МУХАРСЬКА також додала, що на проведення щеплень з державного бюджету не виділяється жодної копійки. Постачає вакцини, шприци та витратні матеріали на суму 5,3 мільйона доларів ЮНІСЕФ. Вакцина – індійського виробництва і має прекваліфікацію ВООЗ.

Інтерв`ю з заступником головного санітарного лікаря України Людмилою МУХАРСЬКОЮ читайте тут