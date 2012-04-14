Глава УГКЦ закликав українців «відкрити для себе воскреслого Христа»

Змістом і глибинною основою пасхальних святкувань є спільне переживання єдності всього світу в Христі.

Таке переконання висловив предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) у щорічному Пасхальному посланні до вірних.

“У цьогорічному святкуванні Пасхи Господньої ми покликані ще й ще раз відкрити для себе воскреслого Христа як непорушного каменя єдності нашого народу. Зруйнуймо всі поділи і ворожнечі, видимі й невидимі, які розбивають наше суспільство в його громадському та церковному житті”, - закликав він.

С.Шевчук нагадав, що воскреслий Христос “подолав протистояння, незгоди і суперечності, які загрожують людині, окремим народам і всьому людству”.

“Він і нашому українському народові прагне принести мир і поєднання, - зауважив предстоятель УГКЦ. - Однак ми мусимо відкрити свої руки, щоб отримати такий дар із рук воскреслого Спасителя”.

Відкрити руки, на думку С.Шевчука, означає позбутися власних амбіцій, самолюбства, користолюбства, поставити добро народу понад власні інтереси чи інтереси політичних партій, бути готовим вийти назустріч ближньому там, де йдеться про загальне благо.