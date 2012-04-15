Азаров побажав українцям сил, терпіння і віри у себе

«Добіг кінця Великий піст і настало найголовніше духовне свято усіх християн – Христове Воскресіння. Свято віри, любові та надії. Свято оновлення та відродження. Як природа оживає після зимового сну, так і наше суспільство відроджується після кризи», - йдеться у вітанні М.Азарова, розміщеному на Урядовому сайті.

Прем’єр відзначив, що терпіння та розум українців, щоденна кропітка праця поступово змінюють нашу країну. «Я вірю, що ми твердо стали на шлях, який веде до покращення добробуту кожної української родини», - підкреслив глава уряду.

За його словами, «завдяки спільній роботі досягнуто позитивних результатів, що дають змогу підвищувати стандарти життя кожного українця».

«Розумію, що відбувається це не так швидко, як хотілося б. Але ж нам ніхто нічого не дарує. Все робиться власними силами. Тому сил, терпіння і цілеспрямованості всім нам потрібно багато. І віри, тому що без неї великі справи не здійснюються», - наголосив М.Азаров.

Він побажав українцям «Божого благословення, здоров`я, щастя, злагоди, віри у себе, що дасть змогу перетворити Україну на сильну і справедливу державу, в якій благополуччя усіх – основний закон життя».