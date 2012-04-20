Українці заборгували за комунальні послуги 12,5 мільярда гривень

Про це під час прес-конференції повідомив міністр регіонального розвитку і ЖКГ Анатолій Близнюк, повідомляє газета «Известия в Украине» (№77 від 20 квітня).

За словами міністра, минулий опалювальний сезон водночас був важким для державного бюджету - ціна на газ зросла до 416 дол. за тисячу кубометрів, а тарифи для населення збереглися на колишньому рівні. «Тариф не змінювався. Держава виплачує різницю в тарифах, і це зачароване коло, по якому ми довго ходитимемо, поки комплексно не вирішимо проблему» - сказав А.Близнюк.

Як повідомлялося, МВФ у 2010 році схвалив програму stand-by, в рамках якої обіцяв до кінця 2012 року надати Україні кредит на загальну суму 15,5 млрд дол.

Фонд виділив перші два транші на суму 3,4 млрд дол., але в 2011 році припинив фінансування через те, що Україна відмовилася збільшити тарифи для населення на 30% і для комунального сектора майже на 60%.