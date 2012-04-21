Сім'ї дитини, що загинула під обваленою стіною, вручили банківські картки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій Савенков після вручення карток матері загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Севастополі на будівельному майданчику внаслідок падіння бетонної глиби загинув семирічний хлопчик. Хлопчик ріс у багатодітній сім'ї, його мати приїхала до Севастополя на заробітки із Західної України. Вона без чоловіка виховує ще п'ятеро неповнолітніх дітей.

Правоохоронні органи Севастополя порушили за фактом загибелі хлопчика кримінальну справу.