За пару тисяч засуджений отримав звільнення через ЖЕК
17:27, 22 квітня 2012Суспільство
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У Криму працівниця ЖЕКу за 2,7 тис. грн хабара звільнила від громадських робіт засудженого.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вказана посадова особа за винагороду надала чоловікові довідку про те, що той відбув призначене йому судом покарання за адміністративне порушення.
Проти хабарниці порушено кримінальну справу.
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