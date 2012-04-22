За пару тисяч засуджений отримав звільнення через ЖЕК

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вказана посадова особа за винагороду надала чоловікові довідку про те, що той відбув призначене йому судом покарання за адміністративне порушення.

Проти хабарниці порушено кримінальну справу.