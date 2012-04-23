Видобувати український сланцевий газ хочуть 5 компаній

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький сьогодні журналістам у Києві.

Зокрема, за його словами, в конкурсі з Юзовської площі заявки подали три компанії – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а на конкурс з Олеської площі подали заявки дві компанії - Сhevron і Eni.

«Достатньо серйозний успіх, що заявилися такі компанії. Всі компанії в першій десятці найбільших компаній цієї галузі», - сказав Е.Ставицький.

При цьому він зазначив, що остаточне розкриття поданих цими компаніями заявок відбудеться 25 квітня в 12.30.

Також Е.Ставицький сказав, що міжвідомчій комісії з укладення угод про розподіл продукції відводиться 1 місяць на визначення переможця з кожного з конкурсів, тобто переможці за цими конкурсами мають бути названі до 23 травня 2012 року.

Також голова Мінприроди спрогнозував, що у разі успішності завершення цих конкурсів реальна робота з видобутку вуглеводнів на цих площах може початися вже в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології та надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Юзовської площі (Харківська і Донецька обл.) і Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.). Заявки на участь в конкурсах Держгеолслужба приймала до 18.00 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакета за Олеською площею в 10,5 млн. грн, за Юзовською площею – 15 млн. грн.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції з Юзовської та Олеської вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП розробити і затвердити впродовж двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідницько-промислової розробки, з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзовської і Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.