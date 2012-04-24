Бригинець стверджує, що книгарню «Знання» на Хрещатику продали

Про це повідомила прес-служба О.Бригинця.

Депутат розповів, що як йому повідомили в Головному управлінні торгівлі КМДА, в договорі купівлі-продажу зазначеного приміщення відсутній пункт про збереження його цільового призначення.

«Останній рік став справжньою трагедією для Києва. Багато пишуть про руйнування пам’яток і забудову центру сучасними спорудами зі скла і бетону, а факт знищення єдиної книгарні на Хрещатику залишився не поміченим», - наголосив О.Бригинець.

За його словами, книгарня не працює і у багатьох була ілюзія, що це або ремонт, або переоблік. «А насправді відбувся справжній злочин – продаж. Отже (голова КМДА – УНІАН) Олександр Попов, який гучно заявляв про злочин попередніх керівників, які продали книгарню «Сяйво», сам продав книгарню «Знання», - обурений О.Бригинець.

Депутат наголосив, що прийняття такого рішення повністю лежить на совісті нинішньої владної команди.