Чиновники не будуть штрафувати Sokol.ua

Про це йдеться в заяві адміністрації компанії, розміщеній на її офіційному сайті.

«За результатами перевірки діяльності до компанії не пред'явлено ні штрафів, не накладено ніяких санкцій і вже 21 квітня магазин повноцінно відновив свою роботу», - йдеться в заяві.

Крім того, компанія ніяк не пов'язує поточну перевірку з подіями навколо інтернет-магазину Rozetka.ua, а причиною блокування роботи магазину за адресою Русанівська набережна, 20 у Києві 19 квітня називає позапланову перевірку ВБЕЗ Дніпровського району. Адміністрація компанії зазначає, що такі перевірки не є форс-мажором у роботі магазину.

«Нам було подано направлення на перевірку і пред'явлена вимога надати статутні документи, договори оренди, документи на походження товару, сертифікати якості на товар і дозвільні документи», - наголошується в заяві.

Зазвичай, на виконання такого запиту необхідно 2 дні. «Цього ж разу документи просили надати в терміновому порядку. На момент прибуття в магазин наших юристів всі входи і виходи були опечатані. Проте виїмки документів і конфіскації товару, як писали деякі засоби масової інформації, не було. Причиною блокування господарської діяльності стала відмова працівників даного магазину надати для ознайомлення документи у відсутності юристів компанії», - повідомляє компанія.

20 квітня близько 13:00 компанія надала повний пакет документів, який запитувався в направленні на перевірку. «Після того, як документи були перевірені, всі претензії з інтернет-магазину Sokol.ua були зняті і робота магазина була відновлена», - наголошується в заяві компанії.

Як повідомляли ЗМІ, за неофіційними даними, податкова міліція у п'ятницю, 20 квітня, провела виїмку документів в офісі інтернет-магазину Sokol.ua.

Нагадаємо, 19 квітня податкова міліція порушила кримінальну справу проти директора "Rozetka.ua" за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму майже 8 млн. грн на підставі двох позапланових перевірок у жовтні 2011 року і в березні 2012 року.

У рамках слідчих дій податківці провели три обшуки в офісі компанії і три - в складських приміщеннях.