Урядова комісія «не знайшла» порушень в діях компанії Ахметова

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, після виїзду на об'єкти і розгляду документів комісія дійшла висновку, що в діях забудовника відсутні порушення законодавства.

Зокрема, дотримано норми законодавства у сфері охорони культурної спадщини, містобудування, будівельних норм і правил з питань виконання підготовчих робіт на вулицях Фролівській, 9 - 11 та Андріївському узвозі, 10-б в Подільському районі столиці.

Разом з тим, за наслідками роботи комісії, замовник погодився з пропозицією переглянути архітектурні рішення проекту, а також з урахуванням пропозицій громадськості Києва змінити цільове призначення майбутнього об'єкта.

У прес-службі повідомили, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Києва продовжує перевіряти дотримання вимог законодавства, державних будівельних стандартів і правил при реставрації і реконструкції окремих об'єктів, а також виконання робіт з оздоблення фасадів існуючої забудови на Андріївському узвозі.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня «ЕСТА Холдинг» запропонувала створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві. Передбачається, що 24 травня рада буде сформована, а 1 червня — буде підписано меморандум між радою і компанією.

Компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.

10 квітня низка ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.