За написи на парканах штрафуватимуть на 8,5 тисяч

18:42, 24 квітня 2012
Суспільство
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Верховна Рада має намір внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, встановивши штрафи за самовільне нанесення зображень або написів на будівлі.

Графіті можуть стати поза законом, фото samodelki.kiev.ua

Про це йдеться в законопроекті N10375, повідомляють «Коментарі».

«Самовільне нанесення написів, розфарбування фасадів будівель в населених пунктах, стін, споруд і приміщень в місцях загального користування, самовільне нанесення на них зображень і написів в будь-який інший спосіб, інші подібні дії, які протиправно змінюють зовнішній чи внутрішній вигляд будівель і споруд – тягне накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн) або громадські роботи на строк від тридцяти до шістдесяти годин», - таким текстом депутати пропонують доповнити Кодекс.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що самовільне нанесення написів і зображень є посяганням на громадський порядок, власність, права і свободи людей.

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