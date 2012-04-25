Гриценко: армію потрібно відновлювати

Так заявив в інтерв'ю журналу Сode лідер партії «Громадянська позиція», голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.

Він переконаний, армію потрібно відновлювати.

«До неї дуже довго ставилися лише як до споживача бюджетних коштів і не займалися її розвитком. Зводити завдання армії лише до парадів, протокольних зустрічей Президента і окремих навчань обмеженого масштабу – означає проводити безвідповідальну політику», - вважає голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони.

А.Гриценко підкреслив, найважче зараз доводиться тим родам військ, які найбільш технологічні й, відповідно, вимагають більшого бюджетного фінансування. Перш за все, за його словами, це авіація, ППО, флот.

Лідер «Громадянської позиції» впевнений: сьогодні потрібно розвивати Сили спеціальних операцій та Сили інформаційної протидії (спецназ і хакери).

«Спецназ – це невеликі бойові групи, технічно оснащені, здатні завдати удару, запобігти військовому конфлікту, зупинити його асиметричними діями, які можуть дати більший ефект, ніж дії армійського корпусу. А хакери – засоби інформаційної протидії для захисту власних ресурсів і, якщо буде потрібно, для асиметричної відповіді агресору, який має перевагу в чисельності та якості озброєнь, - пояснив голова Комітету ВР із питань нацбезпеки і оборони. – Впливаючи на систему військового й державного управління супротивника, можна добитися більшого результату, ніж вогняними ударами декількох корпусів», - зазначив А.Гриценко.

Також він висловив свою позицію щодо переходу армії на контрактну службу. За його словами, щоб армія стала контрактною, потрібне виконання чотирьох умов. Перша умова, за його словами, - це високий темп бойової підготовки, «щоб солдат на полігоні відчував драйв військової професії, а не сидів у класі або підмітав плац».

«Друге – рівень грошового утримання солдата має бути, як мінімум, на 10% вищий середньої зарплати по країні. Третє – контрактники повинні бути забезпечені службовим житлом. Четверте – вагомий соціальний пакет, перш за все медичне забезпечення й можливість підвищення рівня освіти у військових вишах», - підкреслив А.Гриценко.

Лідер «Громадянської позиції» впевнений, все це можна зробити, має лише бути відповідальна державна політика.

«Сьогодні її немає, тому плани переходу до контрактної армії відкладаються за горизонт президентського терміну – на 2017 рік», - зазначив А.Гриценко.