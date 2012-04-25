Вирок по апеляції убивць студента Індила буде після 10 травня

Про це сьогодні УНІАН повідомив адвокат родичів померлого Олександр Заруцький.

За його словами, під час сьогоднішнього судового засідання суд закінчив дослідження матеріалів справи, і, як очікується, 10 травня перейде до стадії дебатів між сторонами учасниками процесу, після якої піде до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, студент І.Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року.

У зв'язку із його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції (ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років).

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у вбивстві І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Раніше, 23 грудня 2011 року, суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.