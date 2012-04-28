Після вибухів у Дніпропетровську в лікарнях залишаються 22 людини

Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 22 особи, що постраждали внаслідок серії вибухів у Дніпропетровську.

Як повідомляє прес-служба МНС, з них троє - у важкому стані, у тому числі один підліток.

Як зауважили у міністерстві, 27 квітня у період з 11.50 до 13.02 у Дніпропетровську сталося 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 26 осіб (з них 11 підлітків 1994, 1995, 1998 р.н.), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міста.