Після вибухів у Дніпропетровську в лікарнях залишаються 22 людини
08:26, 28 квітня 2012Суспільство
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З них троє - у важкому стані, у тому числі один підліток.
|Поранений в результаті вибуху чоловік у Дніпропетровську.
Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 22 особи, що постраждали внаслідок серії вибухів у Дніпропетровську.
Як повідомляє прес-служба МНС, з них троє - у важкому стані, у тому числі один підліток.
Як зауважили у міністерстві, 27 квітня у період з 11.50 до 13.02 у Дніпропетровську сталося 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 26 осіб (з них 11 підлітків 1994, 1995, 1998 р.н.), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міста.
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