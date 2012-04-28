Україна встановить на Дунаї 8 плавучих прикордонних постів

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, про це перший заступник голови відомства Павло Шишолін заявив в інтерв’ю газеті «Прикордонник України».

За його словами, на Дунаї існує потреба підвищення рівня захисту інтересів України.

«Щоб у нечистих на руку ділків було менше бажання переправляти в Румунію нелегалів та контрабанду, ми посилили охорону цієї ділянки застосуванням різнорідних сил і засобів. У тому числі на 8 точках на річці Дунай будуть виставлені плавучі мобільні місця служби на базі понтонів. На них будуть добротні приміщення, робочі місця, прожектори, радіолокаційні станції, тепловізійні, оптичні прилади, засоби зв’язку та маломірні плавзасоби для реалізації інформації, яка буде надходити. Кожен такий пост матиме по 2 екіпажі, які по тижню нестимуть службу на воді», - сказав П.Шишолін.

Він повідомив, що на сьогодні уже готові 4 такі плавучі пости, до кінця квітня їх буде вже шість, ще два додадуться у травні.

Пости працюватимуть у комплексі з іншими силами Морської охорони, інженерно-технічними засобами, роботою нарядів на суші, дільничних інспекторів і оперативно-розшукових органів. Це дозволить контролювати усю ділянку повністю, без «мертвих зон»», зазначив П.Шишолін.