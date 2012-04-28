У журналі «Всесвіт» заявляють, що на них наїхали ті ж, хто знищив «Вітчизну»

Про це заявили керівники журналу на прес-конференції в УНІАН.

Заступник головного редактора журналу “Всесвіт” Дмитро Дроздовський нагадав, що два дні тому до приміщення редакції журналу за адресою на вул. М. Грушевського, 34/1 прибули невідомі особи, які, «погрожуючи 83-річному президенту видавництва Олегу Микитенку, почали вимагати проведення позачергових зборів учасників товариства, наголосивши, що на таких зборах буде прийняте рішення про обрання нового керівника».

Д.Дроздовський нагадав, що приміщення, у якому знаходиться редакція журналу, належить ТОВ “Видавничий дім “Всесвіт”. 40% частки статутного капіталу товариства належать учасникам товариства, які зазнали рейдерської атаки. Відповідно, без їхньої згоди неможливо прийняти будь-які рішення щодо майна видавництва чи органів його управління.

«Президент видавництва «Всесвіт» повідомив, що особи, які намагалися захопити приміщення, заявили, що вони нібито викупили 60% статутного капіталу в інших учасників», - сказав Д.Дроздовський і додав, що це не виправдовує дії рейдерів, оскільки чинне законодавство гарантує право на першочергову купівлю часток товариства дійсними його членами.

«Раптом з’являються три громадянина, назвалися юристами, представниками тих колишніх працівників «Всесвіту», які вже давно не працюють, але все ще лишаються членами товариства», - зазначив шеф-редактор журналу “Всесвіт” Олег Микитенко і додав, що ці люди повідомили його, що приміщення відтепер не належить журналу.

За словами О.Микитенка, ці люди також повідомили, що колишні працівники продали свої частки, а покупцем виступив підприємець, з яким пов’язують історію зникнення іншого відомого українського журналу «Вітчизна», редакція якого знаходилася в одному будинку із «Всесвітом».

«Ми хочемо продовжувати видавати журнал», - наголосив О.Микитенко і повідомив, що за тиждень у світ має вийти тисячний номер.

У свою чергу, головний редактор журналу “Всесвіт” у 1970-1978 роках, поет, герой України Дмитро Павличко закликав працівників редакції не залишати приміщення. «Вам можуть пропонувати будь-яке приміщення, не йдіть!» - сказав Д.Павличко, зауваживши, що ніколи б не подумав, що таке може статися з цим журналом.

Д.Дроздовський підкреслив, що редакція журналу вже залучилась підтримкою низки народних депутатів України, КМДА, Міністерства культури Вірменії, Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, Академії наук вищої школи України та інших організацій.

Також напередодні керівництво журналу подало до Печерського райвідділу міліції заяву про рейдерське захоплення приміщення редакції.

Водночас, на прес-конференції юрист журналу передав його керівництву інформацію, що до Печерської районної держадміністрації надійшов фальшивий протокол зборів від 26 квітня про нібито переобрання президента «Всесвіту».

«Рейдери стукають у двері державних органів, користуючись підробними документами. Звертаємося особисто до Президента України з проханням втрутитися в ситуацію і зупинити незаконні дії рейдерів у Печерській адміністрації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня редакція журналу «Всесвіт» заявила про скоєний напередодні рейдерський напад на неї.

*** Український журнал іноземної літератури «Всесвіт» - найстаріший український літературний журнал, який видається з січня 1925 року, заснований видатними українськими письменниками Василем Елланом-Блакитним та Миколою Хвильовим, і художньо редагований Олександром Довженком.

За 85 років свого існування часопис надрукував понад півтисячі романів, тисячі поетичних добірок, повістей і драматургічних творів, тисячі статей, розвідок, есе, репортажів та інтерв’ю авторів зі 105 країн світу в перекладах із 84-х мов світу.

При журналі «Всесвіт» присуджується престижна літературна премія Art Translations («Мистецтво перекладу») ім. Миколи Лукаша.