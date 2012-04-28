Янукович дозволив приватизовувати ТЕЦ
16:29, 28 квітня 2012Суспільство
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Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
|Українські ТЕЦ вивели із переліку об`єктів заборонених для приватизації
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому даний закон. За дане рішення проголосувало 243 народних депутата із 395 зареєстрованих у сесійній залі.
Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення через залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.
Законом внесено зміни до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Всього таких об’єктів 14.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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