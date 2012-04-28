Карпачова назвала дніпропетровські теракти провокацією

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо «Свобода».

За словами Н.Карпачової, вчора у Дніпропетровську склалася “жахлива ситуація”.

“Я хочу сказати, що безперечно це акція провокаційна, мені це зрозуміло. Думаю, що найближчим часом ми дізнаємося, хто автор цієї провокації”, - наголосила вона.

При цьому Н.Карпачова додала: “Але чому мають страждати прості безвинні люди?”

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.