Карпачова назвала дніпропетровські теракти провокацією
Колишній Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова вважає провокацією вчорашні вибухи у Дніпропетровську.
|Ніна Карпачова не розуміє, чому мають страждати люди
Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо «Свобода».
За словами Н.Карпачової, вчора у Дніпропетровську склалася “жахлива ситуація”.
“Я хочу сказати, що безперечно це акція провокаційна, мені це зрозуміло. Думаю, що найближчим часом ми дізнаємося, хто автор цієї провокації”, - наголосила вона.
При цьому Н.Карпачова додала: “Але чому мають страждати прості безвинні люди?”
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).
За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.